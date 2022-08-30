ЧМ по баскетболу. Квалификация. Казахстан играет с Японией

Сегодня, 30 августа мужская Национальная сборная Казахстана по баскетболу встретится со сборной Японии в рамках квалификации на Кубок мира по баскетболу 2023.

Квалификация на Кубок Мира 2023, сборной Казахстан против сборной Японии, пройдет в городе Окинава. Начало в 15:05 по столичному времени.

Сборная Японии – сборная Казахстана – 15:05

Положение в группе F: Австралия: 8-0, Китай: 6-2, Иран: 5-3, Казахстан: 5-2, Бахрейн: 2-6, Япония: 2-5.

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