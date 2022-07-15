Казахстан разгромно проиграл Ирану во втором матче Кубка Азии по баскетболу

Сборная Казахстана по баскетболу потерпела разгромное поражение от Ирана (60:96) в Кубке Азии.

До этого казахстанцы проиграли Японии (68:100).

Чтобы выйти в плей-офф, нужно победить Сирию в заключительном матче группового этапа.

Игра пройдет 17 июля, старт в 14:00 по Нур-Султану.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой