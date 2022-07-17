Баскетбол. Казахстан потерпел третье поражение подряд и потерял шансы на выход в плей-офф КА

Сегодня мужская сборная Казахстана по баскетболу провела третий матч на групповом этапе проходящего в столице Индонезии Джакарте Кубка Азии-2022.

Соперником Казахстана в заключительном матче стала сборная Сирии. В начале игры подопечные Олега Киселева захватили инициативу и смогли одержать верх в первой четверти. Однако во втором и третьем периодах соперники значительно увеличили свое преимущество и, несмотря на поражение в четвертом отрезке матча, смогли одержать победу над сборной Казахстана со счетом 77:67.

Таким образом, «Степные волки» потерпели третье поражение подряд и не смогли пройти в 1/8 финала.

Самым результативным в национальной сборной стал Олег Балашов, набрав 16 очков.

Казахстан – Сирия 67:77 (26:16, 7:21, 13:24, 21:16)

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой