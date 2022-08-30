Тренер «Динамо Алматы» приостановил голодовку. Его пригласили на встречу в акимат

Тренер клуба «Динамо Алматы» на время приостановил голодовку у Байтерека.

Основатель частного детского хоккейного клуба еще вчера утром сел у монумента Байтерек и объявил о голодовке. Протест, по словам Юрия Богайчука, вынужденный, так как управленческая ледовыми аренами компания существенно сократила часы пребывания на льду для его 400 воспитанников.

Мужчина провел у Байтерека сутки. И сегодня с утра Богайчук заявил, что приостанавливает протест. Его позвали в акимат Алматы на встречу.

«Надеюсь, что те переговоры, которые мы проведем, решат наши вопросы и мы сможем спокойно уже заниматься и продолжить свою работу», – говорит Юрий Богайчук.

Встреча должна состояться в четверг, до этого времени голодовка временно приостановлена. Но, по словам тренера, если вдруг вопрос не решится, он вернется назад к Байтереку и планирует там оставаться пока не добьется справедливости.

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