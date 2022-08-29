Тренер ХК «Динамо» Алматы Богайчук объявил голодовку перед Байтереком. Причиной стал недопуск команды на тренировку в Almaty Arena

На акцию протеста с голодовкой решился основатель и тренер частного детского хоккейного клуба «Динамо» Алматы Юрий Богайчук. Сейчас мужчина в Нур-Султане около монумента Байтерек, он захватил с собой спальный мешок и никуда не собирается уходить, пока не решится проблема.

«Если я сейчас я не обращусь к властям, к общественности, клуб в течение двух месяцев будет закрыт. Мы обратились во все инстанции – акимат, прокуратуру, написали коллективное письмо президенту. Нашему клубу более трех лет. У нас хорошие спортсмены, хороший тренерский состав.

Но на протяжении трех лет мы отбиваемся от нападок и придумок управляющей компании. То у нас лед хотят отобрать, то расписание переместить. У нас хорошие результаты, но не всем это нравится. Нам постоянно поднимают арендную плату. За раздевалку мы платим, как за офис в центре города.

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На основной арене «Алматы Арена», где должны проходить чемпионаты по хоккею с шайбой, к сожалению, проводятся концерты. На раскатке также сейчас находится керлинг. И детям – хоккеистам и фигуристам – сложно попасть на арену», – поясняет Юрий Богайчук

С сегодняшнего дня я ничего не кушаю и не буду кушать пока не решится вопрос со льдом и с отстранением компании по управлению ареной», – говорит тренер.

Речь идет о частной компании M-Line, которая управляет государственными ледовыми аренами «Halyk Arena» и «Almaty Arena». По словам тренера, у клуба, где тренируются около 500 детей, практически забрали лед.

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