Определились состав пар и расписание 1/2 финала Кубка Казахстана по хоккею

Стало известно расписание полуфинальных поединков Кубка Казахстана по хоккею.

По итогам предварительного раунда определились все команды, которые продолжат борьбу за престижный трофей.

Q1 – «Арлан» (первое место в группе, 6 баллов)

Q2 – «Сарыарка» (первое место в группе, 5 баллов)

Q3 – «Иртыш» (первое место в группе, 4 балла)

Q4 – «Горняк» (лучшая из команд, занявших вторые места в группах, 5 баллов)

Полуфинальные поединки состоятся 31 августа на блоке В «Барыс-Арены» (время по Нур-Султану).

14:00 «Арлан» – «Горняк»

19:00 «Сарыарка» – «Иртыш»

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