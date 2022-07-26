«Торпедо» сыграет в чемпионате Казахстана, фарм «Сарыарки» нет («Шайба.kz»)

По информации «Шайба.kz» усть-каменогорское «Торпедо» примет участие в чемпионате Казахстана по хоккею, а фарм-клуб «Сарыарки» «Темиртау» пропустит сезон.

«В ближайшее время будет утвержден бюджет «Торпедо». «Темиртау» не примет участие в следующем сезоне чемпионата Казахстана в связи с отсутствием финансирования. Соответствующее письмо уже направлено в КФХ» – пишет источник.

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Ранее появлялась информация, что «Торпедо» может пропустить предстоящий сезон из-за отсутствия финансирования.

26 июля стало известно, что усть-каменогорский клуб примет участие в предсезонном Кубке Казахстана. Также в числе заявленных был и фарм-клуб «Сарыарки» «Темиртау».

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Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» по итогам регулярного чемпионата Казахстана заняло четвертое место. В первом раунде плей-офф усть-каменогорцы уступили «Номаду» со счётом 1-4 в серии.

«Темиртау» занял 9-е место и не вышел в плей-офф чемпионата.

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