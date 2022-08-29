Ассоциация футзала РК возобновила работу. Его возглавил директор АГКЭиЭТ Тайтулеев

Спустя четыре года вновь в Казахстане возобновлена работа Ассоциации футзала Казахстана. Руководителем назначен педагог, директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Мухамеджанович Тайтулеев.

Тайтулеев также является вице-президентом Казахстанской федерации профессионального бокса и председателем НСЛ колледжей РК.

Между КФФ и Ассоциацией футзала заключен договор, согласно которому КФФ передает полномочия по проведению Чемпионата, Кубка и Суперкубка Казахстана.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Уже 6 сентября в Казахстане стартует новый сезон, матчем за Суперкубок Казахстана между «Кайратом» и «Аятом». На следующий день стартует Кубок страны, в котором участвуют восемь команд. В октябре нынешнего года сборной Казахстана предстоят отборочные матчи Чемпионата Мира – 2024.

Напомним, что в разные годы Ассоциацию футзала Казахстана возглавляли Сейльда Байшаков, Болат Жахин и Лев Ким.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Гол сезона в КПЛ? Жиан Мартинс из «Кызыл-Жара» забил «Турану» с центра поля

Мокин выбыл до конца сезона: теперь в «Тоболе» играет Акмурзин, пропустивший 10 в трех кубковых матчах