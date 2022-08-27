Благоевич о ничьей с «Таразом»: «Если продолжим так работать, то можно надеяться на хорошее»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал итоги матча 17-го тура КПЛ против «Тараза» (1:1).

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– Сложный матч получился на выезде. «Тараз» – команда, которая играет в красивый футбол и находится на высоких позициях, мы знали, что будет тяжело. Сегодня были две хорошие команды и немного помешало состояние поля, чтобы зрители насладились зрелищным футболом. В прошлом матче с «Кызыл-Жаром» мы выиграли 1:0, и я сказал футболистам, что недоволен, как выглядела команда. Сегодня мы не выиграли, но выглядели намного лучше. Жалко, что не забили еще один гол, хорошая энергия была, были моменты, но и с другой стороны, я доволен тем, что удалось забить в концовке матча. Продолжаем дальше, я сказал футболистам, что доволен игрой, если продолжим также работать, также выглядеть как сегодня, то можно надеяться на хорошее.

– Килан вышел на замену, забил гол. Когда мы увидим его в полной готовности?

– Планируем, что в следующих двух матчах добавить ему еще больше игровых минут. Может быть, выйдет в стартовом составе.

– На Томасове был пенальти?

– Я не знаю, я не видел момента, находился далеко.

– В матче с «Мактааралом» будет играть смешанный состав?

– Посмотрим на то, какое здоровье у команды: Манзорро получил травму, был неприятный подкат на Юрии Перцухе. Посмотрим какое будет состояние у игроков. Очень сложно было играть на этом поле, оно мягкое, неровное и была большая нагрузка. Думаю, будут изменения, нам нужна свежая энергия.

– У Жереми что-то с мышцей заднего бедра?

– Да.

– Все серьезно?

– Посмотрим, сделаем снимок и узнаем.

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