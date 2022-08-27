«Тараз» – «Астана»: смотреть онлайн

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Онлайн-трансляция матча «Тараз»«Астана» в рамках КПЛ начнется в 19:00 27 августа в прямом эфире на нашем сайте.

Тараз – Астана
Дата проведения
27 августа, , «Орталык Тараз»
Онлайн матча

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