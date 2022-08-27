Хосе Канте: «Я никогда не забуду, как был счастлив в Алматы»

Экс-форвард «Кайрата» Хосе Канте обратился обратился к клубу в социальной сети.

– Спасибо «Кайрату» за эти полтора года моей жизни! Для меня было огромной честью и удовольствием быть частью команды, а также жить в этом удивительном городе! Я никогда не забуду, каким счастливым я чувствовал себя в Алматы. Дружба, моменты и волшебные места всегда будут в моем сердце. Большое спасибо!

Напомним, недавно клуб объявил об уходе нападающего. Игрок может продолжить карьеру в китайском «Цанчжоу Майти Лайонс».

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