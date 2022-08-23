Досмагамбетов о победе над «Кызыл-Жаром»: «Соперник – хорошая команда. И они это доказали в Лиге конференций»

Защитник «Астаны» Тимур Досмагамбетов прокомментировал победу в 13-м туре КПЛ над «Кызыл-Жаром».

– Матч получился очень тяжелым. «Кызыл-Жар» – хорошая команда и это она доказала играя в Лиге конференций. Поэтому, самое главное, что мы победили и заработали важные три очка

– Удалось забить в первые минуты, а затем пошла непростая игра. Как думаешь, в чем причины?

– Да, мы здорово начали, забили хороший гол и хотели забить второй, поэтому будто бы немного торопились, отсюда появились ошибки, но повторюсь, что самое главное мы заработали нужные очки.

– Ты уже полтора месяца находишься в «Астане», вместе с командой. Расскажи, как проходит адаптация?

– Если бы я приехал из другой страны, то, возможно, была бы адаптация, а здесь я знаю почти всю команду, к тому же в «Астане» хороший коллектив, никаких проблем вообще не было (улыбается).

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