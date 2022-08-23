Заруцкий: «Нужно набирать очки в каждом матчи, чтобы стать чемпионами»

Вратарь «Астаны» Александр Заруцкий прокомментировал победу в 13-м туре КПЛ над «Кызыл-Жаром» (1:0).

– Выдалась тяжелая игра с множеством единоборств. В первом тайме мы забили гол и немного сбавили темп матча. Во втором тайме успокоили игру, старались сделать комфортный счет для нас. Впереди у нас остались важные и сложные матчи. Нужно набирать в каждом матче очки для достижения общей цели – стать чемпионами.

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