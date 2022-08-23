Тренер из Беларуси Жуковский возглавил «Атырау»

«Атырау» объявил о назначении 38-летнего белорусского специалиста Виталия Жуковского на пост главного тренера. Ранее он тренировал «Ислочь» и БАТЭ.

В тренерский штаб Жуковского вошли его ассистент Павел Плют и тренер по физподготовке Андрей Мисюк. Юрий Новиков останется тренером вратарей.

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