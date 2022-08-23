Тренер из Беларуси Жуковский возглавил «Атырау»

Теги Атырау Виталий Жуковский Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Атырау» объявил о назначении 38-летнего белорусского специалиста Виталия Жуковского на пост главного тренера. Ранее он тренировал «Ислочь» и БАТЭ.

В тренерский штаб Жуковского вошли его ассистент Павел Плют и тренер по физподготовке Андрей Мисюк. Юрий Новиков останется тренером вратарей.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к Джошуа готовился со спарринг-партнером из Тараза

У «Тобола» бардак в обороне, «Астана» с трудом обыграла петропавловцев, а «Актобе» отметил юбилей победой: КПЛ вернулась спустя полтора месяца 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные