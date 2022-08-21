Главный тренер «Шахтера» Масудов: «Игра была до гола – кто забил бы, тот и победил бы»

Главный тренер «Шахтера» Вахид Масудов прокомментировал матч 13-го тура Премьер-лиги против «Атырау» (0:0).

– Сложный получился первый тайм, обе команды присматривались друг к другу. Соперник оказался очень организованным, они играли по той схеме, как мы и предлагали. У нас не все получалось в первой половине игры, но во второй – мы перестроились и появились моменты.

Для этого матча мы создали достаточное количество моментов, но подвела реализация. Однако стоит отдать должное нашему сопернику, который имел свой шанс, когда Стефан Букорац вытащил мяч в последний момент. Думаю, игра была до гола – кто забил бы, тот и победил бы.

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