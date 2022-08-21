И.о. главного тренера «Атырау» Богатырев: «Руководство назначило меня на один матч, пока вели переговоры с кандидатами. Уже завтра возвращаюсь на прежнюю должность»

Исполняющий обязанности главного тренера «Атырау» Вячеслав Богатырев прокомментировал матч 13-го тура Премьер Лиги против «Шахтера» (0:0).

– Матч получился боевым, с обилием моментов у обеих команд. Я думаю, кто бы забил первый гол, тот и победил. Но ничья – справедливый исход, если смотреть по ходу матча.

– Как оцените новичка команды Демира Имери?

– В принципе он вышел неплохо на поле, усилил игру. Ведь, он тренировался с командой всего два дня.

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– Какова ваша дальнейшая судьба? С какой командой дальше будете работать?

– Я буду продолжать свою работу в команде «Атырау-М». Руководство назначило меня на один матч, пока вели переговоры с кандидатами. Уже завтра возвращаюсь на прежнюю должность, думаю заработать одно очко на выезде, неплохой результат.

– Почему вы решили доверить место в стартовом составе Денису Митрофанову?

– Во-первых, он молодой казахстанский футболист, с прекрасными данными. Во-вторых, на прошлой неделе он играл за дубль, и там сделал дубль в ворота «Акжайык-М», а это очень хорошо организованная команда в обороне.

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