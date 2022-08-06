Казахстан остался без медалей на молодежным чемпионате мира по легкой атлетике

Сборная Казахстана по легкой атлетике завершила свое выступление на чемпионате мира U-20 в Кали (Колумбия).

Лучшего результата добился Игорь Косолапов. Он прошел в финал в прыжках высоту, где показал 2.05 метра. Этот результат позволил ему занять итоговое десятое место.

В спортивной ходьбе на 10000 метров Ясмина Токсанбаева стала 36-й. Анастасия Рыпакова (прыжок в длину) финишировала 18-й. Акбаян Нурмамет в беге на 1500 метров показала 30-й результат.

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