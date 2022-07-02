Ряд игроков подали в суд на президента «Торпедо» У-К Проскурина. Тренеров ДЮСШ отправили на неоплачиваемый отпуск («Шайба.kz»)

Как стало известно сайту Шайба.kz, ряд игроков усть-каменогорского «Торпедо» и «Алтая-Торпедо» подали в суд на президента клуба Николая Проскурина. Причиной подачи искового заявления стала невыплата заработной платы.

Также по информации издания руководство клуба провело собрание с методистами и тренерами ДЮСШ. Было объявлено, что все они должны написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы до 31 июля. Такие же заявления об отпуске без сохранения заработной платы написали многие работники клуба.

Напомним, в начале июня сообщалось, что хоккеисты и персонал усть-каменогорского клуба не могут получить заработанные деньги с января текущего года. Металлургическая компания «Казцинк» отказалась от финансирования хоккейного клуба.

Участие в следующем сезоне «Торпедо», «Алтая-Торпедо» и молодежной команды до сих пор под вопросом. Если долги не будут погашены в июле и клуб не получит финансирование на комплектование команды, то Усть-Каменогорск пропустит сезон 2022-2023 годов.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца