Баньяк о возможном уходе из «Кайрата»: «Это правда, что у меня есть возможность покинуть. Но у меня действующий контракт с клубом»

Защитник «Кайрата» Маки Баньяк прокомментировал слухи о возможном уходе из алматинского клуба.

– Вчера в Сербии, ссылаясь на камерунские СМИ, процитировали твои слова о желании покинуть «Кайрат» и вернуться в Европу. Прокомментируй это.

– Это правда, что у меня есть возможность покинуть «Кайрат». Но у меня все еще есть действующий контракт с клубом, и я сфокусирован на выступлении здесь. Если клуб получит предложение по мне, и все будут согласны, то мы найдем решение, которое устроит всех.

– Также была названа сумма отступных в твоем контракте – 300 тысяч евро.

– Люди говорят то, что им вздумается. Насчет этой суммы: если я прав, то в таких ситуациях решает мой нынешний клуб, а не тот, кто хочет меня приобрести. Поэтому эта сумма не может быть меньше той, за которую «Кайрат» приобрел меня.

– Как проходит твое восстановление от травмы? Будешь ли ты готов к матчу четвертьфинала Кубка Казахстана?

– Восстановление проходит хорошо. Слава Богу, оно не настолько серьезное, как мы думали. Оба матча с «Кишвардой» я отыграл с этой травмой, но затем мы решили, что я должен взять паузу и восстановиться, чтобы быть готовым на 100 процентов к следующим матчам. Поэтому, я надеюсь, что вернусь на поле к предстоящему четвертьфинальному матчу Кубка Казахстана против «Акжайыка».

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