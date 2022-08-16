Экс-игрок «Кайрата» Гуральски повредил глаз на тренировке «Бохума»

Экс-капитан «Кайрата» Яцек Гуральски получил травму на тренировке «Бохума».

Сначала он получил сильный удар мячом в глаз, а через два дня на тренировке поляку попали по тому же месту локтем.

Теперь футболист, у которого диагностировали отслоение сетчатки глаза, будет играть с контактными линзами.

Гуральски играл за «Кайрат» с 2020-го по июнь этого года, стал в составе алматинского клуба чемпионом Казахстана.

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