«Кызыл-Жар» подписал бразильского форварда Брандао

«Кызыл-Жар» объявил о подписании 26-летнего бразильского нападающего Брандао де Соуза.
Ранее он выступал на родине за «Галисию» и «Арасатубу». Последней командой бразильца был боснийский «Вележ».
Брандао выступает на позиции левого вингера, а также в центре нападения.
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