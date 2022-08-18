«Кызыл-Жар» подписал бразильского форварда Брандао

«Кызыл-Жар» объявил о подписании 26-летнего бразильского нападающего Брандао де Соуза.

Ранее он выступал на родине за «Галисию» и «Арасатубу». Последней командой бразильца был боснийский «Вележ».

Брандао выступает на позиции левого вингера, а также в центре нападения.

🥊 Джошуа – Усик: ставка без риска. Как ни ставь – выигрыш за тобой 💪

Мы забыли, кто играл в важнейших матчах сезона. Поможете вспомнить?

Кекер меняет футбол: тренер «Кайрата» хочет, чтобы вратари забивали при стандартах. Уже есть успехи