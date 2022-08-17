Пайперс о скандале с Влутом: «Рай прекрасно знает, что произошло, и что он сделал неправильно»

Нидерландский экс-тренер сборной Казахстана Арно Пайперс высказался о скандальном прошлом нападающего «Астаны» Рай Влута.

– Вы наверняка слышали о том, что Рай Влут из Нидерландов перешел в «Астану». Ввиду скандала со смертельным ДТП, многие считают неправильным, что он продолжает карьеру футболиста. Многие хейтят его в социальных сетях. Что вы думаете на этот счет?

– Я думаю, что вся эта ситуация лежит в зоне ответственности игрока. В его случае я или другие люди не должны давать оценку, но я думаю, что Рай прекрасно знает, что произошло, и что он сделал неправильно. Поэтому я не считаю нужным, чтобы я или другие люди давали оценку его ситуации.

Я не использую социальные сети, потому что нужно быть очень осторожным в том, что ты написал или сказал. Мне не нравится, что многие люди анонимно могу писать все, что им вздумается в твой адрес по любому вопросу и не нести никакой ответственности.

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