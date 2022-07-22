Болельщики «Ракува» вывесили баннер «Влут – грязный убийца детей». Хавбека «Астаны» называют виновником ДТП, где погиб 4-летний мальчик

Болельщики «Ракува» дали понять нидерландскому полузащитнику «Астаны» Раю Влуту, что ему не рады в Польше.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Во время домашнего матча второго квалификационного раунда Лиги конференций они вывесили баннер с надписью «Влут – грязный убийца детей».

В ноябре прошлого года игрок, тогда выступавший за «Хераклес», стал участником ДТП, повлекшего гибель 4-летнего мальчика.

Согласно показаниям бортового компьютера, что скорость движения автомобиля Влута составляла 203 километра в час, также в крови футболиста обнаружили двукратное превышение допустимого уровня алкоголя.

Влут пришел в казахстанский клуб весной, сообщалось, что «Хераклес» не захотел получать денег за игрока.

«Астана» проиграла «Ракуву» со счетом 0:5, ответный матч состоится 28 июля в Нур-Султане.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»

Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»