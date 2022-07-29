Экс-игрок «Реала» и «Интера» Камбьяссо сыграет в товарищеском матче «Super Bol!» – легенды сборной Казахстана. Он состоится 7 августа в Алматы

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Бывший игрок «Реала», «Интера» и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо примет участие в благотворительном матче между участниками проекта «Super Bol!» и легендами сборной Казахстана.

Игра состоится 7 август в Алматы. Средства, собранные с продажи билетов пойдут на благотворительность. Билеты можно приобрести на сайте ticketon.kz.

В составе команды звезд казахстанской сборной сыграют Самат Смаков, Давид Лория, Нурбол Жумаскалиев, Андрей Карпович, Егор и Максим Азовские, Фархадбек Ирисметов, Дмитрий Бяков, Александр Кучма, Максим Жалмагамбетов, Кайрат Аширбеков, Данияр Муканов, Сергей Бойченко, Юрий Новиков, Игорь Солошенко, Руслан Балтиев, Эдуард Сергиенко и многие другие игроки созыва 2006-2008 годов.

На тренерской скамейке руководить игрой ветеранов будет бывший тренер сборной Казахстана Арно Пайперс.

Начало игры – в 20:00 по местному времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

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