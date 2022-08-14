Вратарь из системы «Баффало» пополнил состав «Алматы» («Шайба.kz»)

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Как стало известно сайту Шайба.kz, вратарь из системы «Баффало Сейбрз» пополнил состав «Алматы».

Известно, что голкипер принимал участие в тренировочном лагере «Баффало».

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