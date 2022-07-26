Андрей Спиридонов официально возглавил «Алматы»

«Алматы» объявил о назначении Андрея Спиридонова главным тренером команды.

В прошлом сезоне экс-игрок сборной Казахстана и «Барыса» был играющим тренером алматинского клуба, набрав 4 (1+3) балла в 15 матчах регулярного чемпионата. Он – первый хоккеист, забросивший 200 шайб в чемпионате Казахстана.

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