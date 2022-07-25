Кекер: «Нам очень важно интегрировать молодых игроков, и мы будем продолжать делать это»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал матч 3-го тура Кубка Казахстана против «Аксу» (3:2).

– В первую очередь хотел бы поздравить всех с победой. Мы сделали очередной шаг для выхода из группы, что очень важно. За исключением Еркебулана Сейдахмета, Вадима Ульянова и Гулжигита Алыкулова, играли воспитанники нашей академии, чем мы очень горды. Молодым парням очень важно играть в основе и прочувствовать футбол взрослого уровня против сильных соперников.

Я очень хорошо знаю всех молодых игроков нашего клуба, потому что сам являюсь выходцем академии, к тому же мы очень тесно работаем и обмениваемся мнениями вместе с тренерским штабом «Кайрат-Жастара». Большое спасибо им за то, что несмотря на позавчерашний матч, они пожертвовали результатом и передали нам большую группу игроков.

Для Шушеначева, Швырева и Алыкулова было очень важно забить, и я рад, тому, что они смогли отличиться в матче против «Аксу». Это очень хорошо для уверенности и дальнейшего развития игроков.

Мы дали отдохнуть игрокам основного состава перед игрой с «Кишвардой», чтобы они могли подойти к ответной игре более свежими. В прошлом году под моим руководством в еврокубках дебютировали 5 воспитанников, в этом году ситуация повторилась. Также в прошлом сезоне в чемпионате дебютировало порядка 12 человек. Нам очень важно интегрировать молодых игроков, и мы будем продолжать делать это.

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