Сергей Семак: «Алип сейчас в хорошей форме, Чистяков тоже в неплохой. Нуралы немного побыстрей Димы»

прокомментировал выход Нуралы Алипа, а не Дмитрия Чистякова во втором тайме матча с «Ахматом».

Встреча 4-го тура Мир завершилась вничью 0:0.

— Мы играли в меньшинстве, и потеря еще одного игрока поставила бы нас в еще более сложную ситуацию. Нуралы сейчас в хорошей форме, Дима тоже в неплохой.

Нуралы немного побыстрей. В первом тайме игра соперника в атаке строилась через забросы за спины нашим игрокам, в такой ситуации скорость является ключевым компонентом, поэтому решили поставить его на эту позицию. Тем более он левоногий, а Родригао — правоногий, и ему там тоже играть удобнее. Мы знали, что выйдет Бериша, и Родригао мог эту зону спокойно подстраховать.

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