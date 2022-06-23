Чемпион Bellator Шлеменко про Рахмонова: «Вижу чемпионский потенциал»

Российский боец ММА, победитель гран-при Bellator, чемпион Bellator Александр Шлеменко в интервью «Чемпионату» поделился мнением о перспективах Шавката Рахмонова:

«Вижу чемпионский потенциал у Шавката Рахмонова. Он вообще очень хорошо дышит, хорошо выступает, прибавляет от боя к бою. Все может быть, все зависит от руководства UFC, какие у них планы на него. Я считаю, что он готов».

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