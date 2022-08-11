«Тобол» в первом тайме против «Зриньски»: 7 ударов, 1 пропущенный гол, 54% владения мячом

«Тобол» сделал 7 ударов по воротам (1 в створ) и владел мячом 54% (против 46%) в первом тайма матча против «Зриньски».

За это время босняки успели сделать 8 ударов (2 в створ) и забить гол – на 34-й минуте отличился Марио Чуже.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

«Тобол» совершил больше угловых (5-3), оффсайдов (2-1) и получил больше желтых карточек (2-1). По фолам впереди боснийский клуб – 7-11.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе