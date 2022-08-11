Тошич, Дебле в основе, Сергеев, Осучукву в запасе на ответный матч «Тобола» с «Зриньски»

Объявлен состав «Тобола» на ответный матч третьего отборочного этапа ЛК против «Зриньски». Первый матч закончился минимальной победой босняков (1:0).

«Тобол»: Мокин (в), Каиров, Малый, Марочкин, Томашевич, Аманович, Тагыберген (к), Йованчич, Жарынбетов, Тошич, Дебле.

Запасные: Акмурзин (в), Асранкулов, Семченков, Васильев, Мужиков, Жумашев, Кульпеисов, Сергеев, Жаксылыков, Осучукву.

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