Алиев перед матчем с АПОЭЛом: «Киприоты пусть вспомнят удар Максимовича, который лишил их ЛЧ. Кто лучше подготовится, тому бог и даст победу»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал предстоящий ответный матч против АПОЭЛа.

– В первую очередь, хотел бы выразить свою благодарность всем СМИ за вашу поддержку! Начиная с первого матча против «Осиека» вы оказываете поддержку. Сами знаете, сегодня социальный мир важен в психологической подготовке. Ребята и руководство тоже читают. Вам большое спасибо лично от меня и от ребят. Думаю, вы тоже внесли свой вклад в успех команды в еврокубковых играх.

Что касается игры: я считаю, что сегодня на нашей стороне должна быть максимальная концентрация и дисциплина. Мы должны быть организованны. АПОЭЛ – это соперник, которого вы все хорошо знаете. Несколько раз этот соперник приезжал сюда. Титулы все говорят за них. Да, дома они играют более агрессивно, более настойчиво. Их стадион нужно ощутить. У них есть две команды: «Омония» и АПОЭЛ. Там весь город живет этим противостоянием. Стадион заполнялся до отказа. Их пиротехника и их болельщики гнали их вперед. Мы посмотрели, как команда играет на выезде. У нее есть своя стратегия на игру. Проанализировав матч с «Ботевым», мы заметили, что они более осторожно играли. Думаю, что завтра они тоже выберут другую тактику. Я ожидаю, что мы добавим дисциплину, организацию и атакующий потенциал. На данный момент счет не в нашу пользу. Да, счет скользкий и я думаю, это послужит нам на руку. Мы найдем момент для своего смертельного удара. Эти 4 дня мы целенаправленно готовились к этому сопернику.

– Чувствует ли команда давление?

– Конечно, есть определенное давление за результат. Во-первых, соперник своим классом оказывает давление и второе это статус дебютанта. Некоторые в 30 лет дебютировали на европейском уровне. Ощущение давления есть, но оно приятное. Мне кажется, давление наоборот концентрирует, чтобы ты не расслаблялся ни на минуту. Я думаю, за эти игры в еврокубках ребята уже приобрели опыт и с этим стрессом они справляются. По тренировкам и по прошлым играм я вижу, что есть прогресс в психологическом плане.

– АПОЭЛ никогда не выигрывал на «Астана Арене». Может ли это быть преимуществом для вашей команды?

– Статистику не обманешь. Статистика всегда точная и математика это точная наука. Ребятам буквально два дня подряд на теоретических занятиях говорим об этих цифрах. Говорим, что это тоже может влиять на психологию игроков. Да, практически поменялся состав. Бывают неудобные города, в которых командам ну просто неудобно, ну мяч просто не лезет, стадион не тот. Плюс аура «Астаны-Арены» в еврокубковых матчах и на матчах сборной показала, что для казахстанских команд она благосклонна. Мы надеемся использовать это в своих интересах.

– Как себя чувствует Зорич и все ли готовы сыграть завтра?

– Да, практически все готовы и это очень радует. Зорич рвется в бой. Посмотрим как будет исходить сама игра, характер игры. Скорее всего, выпустим его, чтобы он почувствовал эту атмосферу. Это важный игрок для нашей команды и он заслужил участвовать в этих играх.

– Готовитесь ли вы к послематчевой серии пенальти?

– Дай бог, чтобы дошло дело до пенальти. Я думаю, сколько бы ни тренировали пенальти, здесь все в вопросе психологии. Одно дело тренироваться, а другое дело когда стресс, когда 15 тысяч петард стреляют. Не каждая психология может выдержать такой натиск. Даже большие, топовые футболисты промахивались с пенальти. Дай бог, чтобы дошли до пенальти.

– Ну тренируете, да?

– Конечно.

– Чувствуете ли вы, что вашу команду начинают поддерживать больше с каждым раундом?

– Еще раз повторюсь, огромная благодарность СМИ. За счет вашей работы очень много болельщиков приходят, складывается общественное мнение. В аэропорту, в городе ребята чувствуют поддержку. Всем огромное спасибо! Всех приглашаю завтра на матч. Это будет очередным успехом для всего казахстанского футбола, если мы пройдем еще один этап.

– Привыкла ли команда к «Астана Арене»?

– Единственный вызов – это отсутствие болельщиков. Добираться 500 километров тяжело. Люди работают. Я надеюсь, скоро отремонтируют наш стадион. А так, играть на такой арене – это одно большое удовольствие. Единственный минус, как я уже сказал, болельщики. В Петропавловске мы стабильно 5-8 тысяч болельщиков собираем.

– Еврокубки ведь объединяют...

– Я согласен, но тут уже вопрос логистики. Очень сложно организовать поездку. Нужно 10-15 автобусов, чтобы привезти всех желающих. Как привезти 5 тысяч болельщиков?

– Обращались уже болельщики?

– Конечно. Прямая доступность к администрации и к организаторам. В этом плане команда чувствует себя сиротой, когда играет на «Астана Арене».

– Как проходит моральная подготовка к матчу?

– Я считаю, что эти три игры дали определенный фундамент. Ребята чувствуют, что даже на таком уровне, при правильной организации игры, при дисциплинированным выполнении каждой установке, можно создавать дискомфорт для команд. Я думаю, у наших команд есть недооценка. Играть с дебютантом это как играть с командой первой лиги. На этой волне нужно наказывать и решать эти вопросы.

– Игроки и представители АПОЭЛа заявляли, что у «Кызыл-Жара» была задача «остаться в живых», то есть не проиграть с крупным счетом на Кипре. Хочется услышать лично от вас, вы разделяете это мнение?

– У нас была своя стратегия, свой стиль. Я могу такой же вопрос задать и им. Они что сделали с «Ботевым»? Они на выезде 0:0 сыграли и уже у себя дома их 2:0 выиграли. Если ты классом выше команда, то ты должна была решить вопрос. Поймите, в противостояниях из двух матчей это стратегия. Это не чемпионат, где можно потом забрать 3 очка. После отмены выездного гола, команды, которые уступают по классу, используют все оружия для победы. Где-то можно прибегнуть к тактическим фолам, которые нужны, чтобы провести атаку. Я считаю, что и у АПОЭЛа своя стратегия, и у нас своя стратегия. У них тоже была стратегия забить как можно больше мячей, чтобы решить судьбу противостояния. Мы нашли противодействие и я благодарен ребятам, что они выстояли. Там было очень жарко и душно. Игру свою они поставили в 20:00 по местному времени. Это тоже была стратегия. Кипр – это остров, который обогревается со всех сторон солнцем. Мы приехали туда и душно. Зачем так рано ставить игру в такую жару? Знаем мы темперамент кипрского футбола и мы готовы к ним.

– В кубке играла молодежка. Это связано с логистикой или вы решили дать парням отдохнуть?

– У нас не такая длинная скамейка и мы решили не рисковать здоровьем футболистов. 500 километров – это 7 часов езды на автобусе. Люди пролетели 15 часов, не спавшие. Первым делом, что хочется сделать, когда не спал 15 часов это найти подушку и поспать. Футболисты – это живые люди, которые находятся под очень большой нагрузкой.

– Киприоты принижают заслуги вашей команды, говорят, что вы не нанесли ни одного удара. Не пора ли их наказать за это?

– Киприоты пусть вспомнят тот самый удар Максимовича, который лишил их Лиги чемпионов. Один удар был у «Астаны» и этого было достаточно. Он был смертельным. Или пусть вспомнят тот момент, когда Эрич пенальти вытащил. Я думаю, завтра кто лучше подготовится, тому бог и даст победу.

– Поздравил ли вас руководитель СКО после матча с «Осиеком»?

– Аппарат акимата на прямой связи с нами. Мы ощущаем их поддержку. За это им огромное спасибо!

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