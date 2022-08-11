Тренер АПОЭЛа Августи: «Мы приехали сюда, чтобы пройти квалификацию»

Главный тренер кипрского АПОЭЛа Софронис Августи прокомментировал предстоящий ответный матч против «Кызыл-Жара».

– Мы приехали сюда, чтобы пройти квалификацию. Игроки на 100% готовы к этой игре. Мы приехали, чтобы закончить то, что начали в первой игре в Никосии.

– Вам важно именно победить или главное пройти в следующий раунд?

– Наша цель – всегда побеждать. Мы приехали сюда, чтобы победить и пройти в следующий раунд.

– Что можете сказать о сопернике?

– Мы изучили соперника. Мы не знаем, собирается ли он начать давить нас с первых минут или сначала подождать. Мы готовы к обоим планам.

– В первой игре не получалось на стандартах...

– Мы надеемся, что во второй игре получится создать сопернику проблемы с угловыми.

– Есть ли травмированные?

– Все, кто прилетел, готовы к завтрашней игре.

– Что можете сказать о первом матче?

– В первой игре мы много старались. Вратарь соперника действовал очень хорошо. Важно то, что сколько бы возможностей у нас не было, мы ими пользуемся.

– Как вам игра Константинова и Виллафанеса?

– Они на верном пути

– В Казахстане ранее играл Пьерос Сотириу. Советовались ли с ним?

– Мы оценили всю информацию о сопернике. Как противник знает о нас, так и мы знаем о противнике.

– Успела ли команда адаптироваться?

– Мы надеемся отдохнуть. Нам нужно быть сосредоточенными. Мы хотим, чтобы детали были на нашей стороне.

– Готовы ли вы к серии пенальти?

– Все решится в игре. Мы хотим победить и готовы ко всем сценариям.

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