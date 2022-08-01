Али Алиев о поражении от «Акжайыка»: «Особо не хочется заострять внимания на каких-либо деталях»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал итог матча в 4-м туре группового этапа Кубка Казахстана против «Акжайыка» (0:2).

– Вы знаете, в каком режиме находятся команды, которые участвуют в евротурнире. Что-то невероятное происходит с чартерами или с логистикой в Казахстане. Я не знаю, с чем это связано. Там свои нюансы. Поэтому, сегодня пришлось сделать чуть-чуть ротацию в составе. Дали возможность поиграть тем ребятам, у которых мало игровой практики. Спасибо тем ребятам, которые вышли сегодня на поле после тяжелой игры в Осиеке. Тот же Марк Гурман, Пабло Подио, Мусса Коне.

По содержанию. В принципе, то, что хотели, ребята исполнили. Единственное, что мяч не смог залететь в ворота соперника. Гости готовились выйти на поле основным составом. Я поздравляю их! Они забили свой гол, и выждали свой второй шанс, чтобы снять всю интригу матча. Поэтому, особо не хочется заострять внимания на каких-либо деталях. Ребята получили ту нагрузку, которая должна была быть.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе