5-й тур группового этапа Кубка Казахстана. «Акжайык» сыграет с «Кайсаром», «Туран» примет «Шахтер»

Сегодня пройдут два матча 5-го тура группового этапа Кубка Казахстана.

«Акжайык» дома сыграет с кызылординским «Кайсаром». Начало игры – в 19:00 по времени Нур-Султана.

«Туран» примет карагандинский «Шахтер». Матч начнется в 21:00 по столице.

Обе встречи в прямом эфире покажет Qazsport.

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