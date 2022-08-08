Зайнутдинов, Медина и Карраскаль попали в символическую сборную месяца в РПЛ по версии WhoScored

Казахстанский игрок ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов попал в символическую сборную РПЛ в июле по версии аналитического портала WhoScored.

Оценка универсала, проведшего месяц на позиции центрального защитника – 7,7.

Среди игроков армейцев в списке также оказались хавбеки Хесус Медина и Хорхе Карраскаль.

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