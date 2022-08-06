Масалитин об игре Зайнутдинова: «Он дисциплинированный игрок, но квалификации, чтобы играть в центре защиты, ему не хватает»

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Валерий Масалитин прокомментировал игру Бахтиера Зайнутдинова в защите в матчах Мир РПЛ.

– Если Федотов хочет играть в три центральных защитника, то игроки на эту позицию ещё нужны. Набабкин уже в силу возраста помогает с замены. Постоянно играть в основе ему тяжело, тем более он получает травмы. Зайнутдинов просто исполняет эту роль временно, это не его позиция. Он дисциплинированный игрок, но квалификации, чтобы играть в центре защиты, ему не хватает. Так что нужны защитники.

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