Защитник «Факела» подвел итоги матча с в 4-м туре Мир РПЛ. Воронежский клуб потерпел поражение со счетом 1:4.

— Мы знали, что они много прессингуют, что хорошие игроки в атаке, но рассчитывали найти в обороне дырки. Все‑таки Набабкин и Зайнутдинов — больше крайние защитники, но играли в центре обороны. Хотели врываться через их зоны, но они в принципе хорошо справились. Плюс мы много необоснованно били вперед там, где можно было сыграть низом, — сказал Божин журналистам.

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