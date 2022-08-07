Степанов завоевал бронзовую медаль на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ. Это вторая медаль Казахстана на ЧМ после 17 лет

Представитель команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Виктор Степанов стал призером чемпионата мира в Канаде.

Он завоевал бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 метров. В финале А он показал 39.44. Данный результат принес ему третье место. Первым стал поляк Олексий Колядич. Вторым финишировал немец Нико Пикерт.

Стоит отметить, что медаль Степанова стала второй в истории, завоеванной казахстанцами на чемпионатах мира. До этого представитель нашей сборной поднимался на пьедестал 17 лет назад. Ее автором является Жомарт Сатубалдин. В 2005 году он также стал третьим в этой же самой дисциплине, что и Степанов.

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