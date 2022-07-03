Радченко: «Родригао не сильнее или слабее Алипа, Чистякова. Он на таком же уровне»

Дмитрий Радченко прокомментировал возможный трансфер бразильского защитника Родригао в «Зенит», сравнив его уровень с игроком сборной Казахстана Нуралы Алипом.

— В центре обороны «Зениту» необходимо усиление. Наверное, руководство планирует купить нового футболиста на позицию защитника и хорошо, если с Родригао переговоры уже ведутся. Он неплохой защитник, почему бы его не купить.

— Родригао сильнее того же Чистякова, Алипа?

— Трудно сказать. Надо посмотреть, как он вольется в команду. Не сказал бы, что Родригао сильнее или слабее. Он на таком же уровне, как Чистяков и Алип.

В прошлом сезоне Родригао играл за «Сочи». В 31 матче бразилец забил 3 мяча.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца