Казахстанский дзюдоист Бозбаев вышел в финал чемпионата Азии

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В Нур-Султане проходит чемпионат Азии по дзюдо. Казахстанец Ислам Бозбаев вышел в финал соревнований.

Он успешно выступает в категории до 100 килограммов. В полуфинале Бозбаев оказался сильнее Отабека Турабоева (Узбекистан).

Дидар Хамза (до 90 килограммов), Нурлыхан Шархан (до 100 килограммов) и Аруна Жангельдина (до 78 килограммов) будут биться за «бронзу». 

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