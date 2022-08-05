Шамшаев принес первое золото чемпионата Азии по дзюдо

Казахстанец Данияр Шамшаев выиграл золото на чемпионате Азии по дзюдо в Нур-Султане.

Данияр победил Муроджона Юлдошева из Узбекистана в финальном поединке в весе до 73 кг. Это золото стало первым для Казахстана на домашнем чемпионате Азии.

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