Джеруто о победе на ЧМ по легкой атлетике: «Перед стартом я опасалась коллег из Эфиопии»

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто поделилась эмоциями после победы на ЧМ.

«Перед стартом я опасалась коллег из Эфиопии. Я знаю их потенциал, они такие же чемпионки, как и я. Поэтому боялась именно их. Я старалась изо всех сил, чтобы выиграть. Это было непросто. Решила быть впереди, потому что мне нравится контролировать ситуацию на дистанции, чтобы убедиться в том, что я могу бороться за медали. Я должна сказать спасибо моим отцу и матери, моему тренеру и соперникам, а также моему менеджеру и моей сестре Дэйзи», – сказала Джеруто.

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