Сборная Казахстана победила Гватемалу и Китайский Тайбэй на шахматной олимпиаде

Казахстан стартовал с побед на шахматной олимпиаде в Индии.

В женской сетке казахстанки обыграли Гватемалу со счетом 4:0.

Победы одержали Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева и Гулисхан Нахбаева.

Мужчины одержали победу над Китайским Тайбэем (3:1).

Победы на счету Казыбека Ногербека и Алишера Сулейменова, Арыстанбек Уразаев и Муртас Кажгалеев сыграли свои партии вничью.

Сегодня женская сборная Казахстана сыграет с Бельгией, а мужская – с Таджикистаном.

Гулисхан Нахбаеву сменит Назерке Нургали.

Старт второго раунда в 15:30 по Нур-Султану, трансляция здесь.

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