«Акжайык» – «Кайсар»: где смотреть

Стартует стартует 5-й тур группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана. «Акжайык» дома сыграет с кызылординским «Кайсаром».

Матч состоится 5 августа в 19:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет Qazsport.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

«Тобол» проиграл «Зриньски» из-за «сухого листа». Боснийцы забили в меньшинстве

При Пайперсе мы обыгрывали грозную Сербию и дважды отбирали очки у Бельгии. Вспоминаем 5 лучших матчей сборной при «летучем голландце»