Тренер «Зриньски»: «В атаке «Тобола» все крутится вокруг Тошича»

Главный тренер боснийского «Зриньски» Сергей Якирович высказался перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против «Тобола».

– «Тобол» – очень опытная команда. Средний возраст их команды составляет 28,5 лет. У них восемь игроков сборной Казахстана, пять игроков с Балкан, тренер из Сербии. У них есть много информаций о нас, так же как и у нас о них. Нас ждет сложный матч, в котором мы хотим сделать все, чтобы добиться успеха и получить преимущество перед ответным матчем. Таков план. Мы знаем, что должны быть на высоком уровне. Мы уже видели, что любая ошибка может привести к голу. Мы создаем много моментов, и это выглядит все лучше и лучше. Сложный матч, в котором мы должны показать зрелость.

При атакующих действиях в «Тоболе» все крутится вокруг Тошича, а Йованчич – это тот, кто диктует правила в центре поля. Они готовы к импровизациям. Тошич делает это чаще всего.

Состояние команды хорошее. Завтра у нас будут необходимая свежесть и энергия. Яковлевич вернулся, он тренируется в обычном режиме, Газетта ненадолго выбыл, но будет готов через семь дней. Он страдает от травмы подколенного сухожилия.

Игроки «Тобола» через многое прошли на высшем уровне и пользуются каждой ошибкой. Мы должны быть особенно осторожны, чтобы ничего не упустить.

Я ожидаю, что они будут играть на результат и не будут торопиться. Они будут ждать своего шанса.

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