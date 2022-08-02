Сейдахмет о матче с «Аксу»: «Этот гол придаст мне больше уверенности в собственных силах»

Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет прокомментировал матч 4-го тура группового этапа Кубка Казахстана против «Аксу» (1:1).

– Я думаю, что матч получился очень интересным для зрителей. «Аксу» – хорошая команда, имеющая в своем составе сильных игроков. Мне очень приятно, что именно в этой игре мне удалось забить дебютный гол в этом сезоне. Этот гол придаст мне больше уверенности в собственных силах и больше мотивации в борьбе за место в стартовом составе.

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