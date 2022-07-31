«Аксу» сыграл вничью с «Кайратом» в Кубке Казахстана

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«Аксу» сыграл вничью с «Кайратом» (1:1) в 4-м туре Кубка Казахстана.

Голы: Дамир Марат (2’) – Еркебулан Сейдахмет (24’, с пенальти).

Удаление: Вадим Ульянов (82’).

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