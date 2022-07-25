Костышин о поражении «Кайрату»: «Вроде работаешь всю неделю, готовишься и ребята выходят с желанием. Но что-то происходит на футбольном поле»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин прокомментировал матч 3-го тура Кубка Казахстана против «Кайрата» (2:3).

– Опять поражение. Вроде работаешь всю неделю, готовишься, проводишь много теорий и ребята выходят с желанием. Но что-то происходит на футбольном поле. Выполнение установки до двадцатой минуты. У нас были моменты, а у «Кайрата» не было. Потом опять мы начали играть в безответственный футбол у своих ворот. Обыгрывать спиной, мотаться и терять мяч. Команда соперника хорошо прессингует. Быстрые и молодые игроки, накрывают. Мы начали дарить моменты и подарили гол в первом тайме. В перерыве состоялся разговор, что нельзя так терять мячи в своей штрафной. Соперник просто почувствовал уверенность в себе. Хотя до этого мы играли в простой футбол, не было ошибок возле своей штрафной и как-то более-менее мы выглядели достойно. Во втором тайме мы побежали отыгрываться и начались качели.

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