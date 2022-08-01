Бизнесмен Турлов: «Большое дело можно сделать, если начать системно поддерживать юношеский футбол»

Основатель и мажоритарный владелец инвестиционной группы Freedom Holding Corp Тимур Турлов прокомментировал сообщения о покупкe «Кайрата»:

– На этих выходных из СМИ я узнал, что я планирую купить ФК «Кайрат». Отличные ребята, профессиональные футболисты, гордость Алматы.

Но я не планировал, мне никто не предлагал, я даже не думал об этом. Потому сильно удивился.

Я сам – никогда не занимался футболом, так получилось. Но я знаю, насколько велика роль спорта для того, чтобы общество могло быть здоровым и устойчиво развиваться. Каким важным социальным лифтом может выступать спорт для молодежи. Какие важные волевые качества спорт формирует в людях. Это, действительно, важный вклад в развитие человеческого капитала в стране.

Футбол – самый доступный, самый массовый спорт. Наша группа выступила спонсором SuperBol, его делают люди, которые болеют своим делом, и я уверен, что он приведёт к мечте много талантливых молодых казахстанцев.

Но действительно большое дело можно сделать, если начать системно и правильно, как это умеют делать частные компании, поддерживать юношеский любительский футбол. В масштабах нашей большой и разной страны. Мы сейчас думаем над тем, как частная инициатива и благотворительность могла бы дополнить усилия государства здесь, чтобы у нас получился кейс, которым можно было бы гордиться, и который мог бы сделать хотя бы один небольшой шаг, чтобы наше общество стало чуть более равных возможностей, – написал Турлов в своем Instagram.

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

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